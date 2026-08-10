Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO), ilçe genelindeki üyelerinin iş hayatındaki maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Oda yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Alya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile hazırlanan protokol kapsamında esnafa iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde özel indirimler uygulanacak.

ÇIRAK ÇALIŞTIRANLARA ÖZEL DESTEK

İmzalanan anlaşmanın en belirgin özelliği, yanında çırak yetiştiren esnafın yasal süreçlerini hafifletmesi oldu. Berber, kuaför, terzi ve oto tamircisi gibi meslek kollarında usta-çırak ilişkisiyle meslek öğrenen gençlerin eğitimlerinin aksamaması hedefleniyor. Bu sayede gençlerin hem sağlıklı bir çalışma ortamına kavuşması hem de esnafın bürokratik işlemlerinin hızlandırılması sağlanacak.

İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

İş sağlığı ve güvenliği yasaları gereği, tehlike sınıfına bakılmaksızın çırak ve stajyer çalıştıran iş yerlerinin belirli prosedürleri yerine getirmesi yasal bir zorunluluk taşıyor. Olası iş kazalarında ağır cezai yaptırımlarla karşılaşma riski bulunan esnaf için, yetkili OSGB firmalarından alınan profesyonel destek hayati önem taşıyor. Yapılan bu indirim anlaşması, yerel işletmelerin yasal mevzuata uyum sağlarken karşılaşacağı maliyetleri doğrudan aşağı çekiyor.

"ESNAFIMIZIN YALNIZ KALMAMASINI AMAÇLIYORUZ"

Protokolün detaylarını paylaşan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, iş güvenliğini artırırken geleceğin ustalarına sahip çıktıklarını ifade etti. Alya OSGB

Sahibi ve İş Güvenliği Uzmanı Süleyman Özkan ile yürüttükleri görüşmelerin esnafa nefes aldıracağını aktaran Özdemir, yasal yükümlülükler konusunda üyelerini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Oda yönetiminin, sahadaki sorunlara yönelik benzer çözüm ortaklıklarına bundan sonra da devam edeceği bildirildi.