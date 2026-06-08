Karaman'da 27 Aralık 2008 tarihinde kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan terzi Erkan Erkara'nın dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, cinayet şüphelisi olarak maktulün arkadaşı M.E.K. (40) tutuklandı.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver'in göreve gelmesinin ardından faili meçhul dosyalar için özel bir çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip, 2008 yılına ait tüm delilleri baştan aşağı yeniden incelemeye aldı. Erkara'nın 4 Ocak 2009'da Gödet Barajı yakınlarında avcılar tarafından battaniyeye sarılı halde bulunmasının ardından o dönem sonuç alınamayan soruşturma, yeni delillerle ivme kazandı.

372 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında o döneme ait 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları saniye saniye tarandı. Yapılan HTS ve baz istasyonu kayıtları incelemelerinde, Erkara'nın kaybolmadan önce en son berber arkadaşı M.E.K. ile birlikte olduğu belirlendi. Kayıp şahsın aracının olay gecesi bir akaryakıt istasyonuna girdiği ve kapüşonlu bir şahsın araçtan inerek yürüdüğü tespit edildi.

Görüntülerdeki kişinin kimliğinin netleştirilmesi amacıyla kayıtlar İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) gönderildi. İTÜ'de yapılan çözünürlük artırma ve karşılaştırmalı analizler sonucunda, şahsın yüzde 80-85 oranında M.E.K. olduğu raporlandı. Bu gelişmenin ardından şüpheli gözaltına alındı.

FAİLİ MEÇHULLERDE YENİ TEKNOLOJİ DÖNEMİ

Türkiye genelinde on yıldan eski faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında, geçmişe dönük HTS kayıtlarının çapraz sorgusu ve üniversitelerin görüntü iyileştirme teknolojileri kritik bir rol oynuyor. Olay yerindeki baz istasyonu sinyallerinin güncel yazılımlarla yeniden haritalandırılması ve düşük çözünürlüklü fiziki delillerin laboratuvar ortamında netleştirilmesi, yıllarca gizli kalan şüpheli hareketlerini somut delillere dönüştürüyor.

Şüpheli M.E.K.'nin o dönemki ifadesinde arkadaşıyla alkol aldıktan sonra ayrıldığını iddia ettiği öğrenildi. Ancak yeni bulgulara göre, ikili arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu cinayetin işlendiği ve cesedin baraja atıldığı değerlendiriliyor. Şüphelinin olay sonrası telefon hattını değiştirmesi, cesedin bulunduğu bölgeye giderek baz sinyali bırakması ve maktulün aracını kendi babasının evinin yakınına park etmesi de dosyaya giren deliller arasında yer aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.