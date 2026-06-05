Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 5 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'de Kırım'ın batısı ve Sivastopol açıklarında avlanan "DURU 67" isimli Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ağır hasar alarak batan teknedeki mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından bölgede bulunan "BURAK KAYA" adlı bir başka Türk balıkçı teknesi duruma müdahale etti. Batan teknedeki 5 balıkçıyı kendi güvertesine alan mürettebat, İnebolu yönüne doğru harekete geçti. Ancak tahliye yolculuğu sırasında ağır yaralı olan bir balıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIBBİ EKİPLERDEN AÇIK DENİZDE MÜDAHALE

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık birimleri hızla koordine oldu. İçerisinde 4 doktor, UMKE görevlileri ve hemşirelerin yer aldığı 19 kişilik uzman sağlık ekibini taşıyan TCSG-96 askeri gemisi, saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan denize açıldı.

Arama kurtarma gemisi, saat 19.20 sularında İnebolu Limanı'na 115 deniz mili (yaklaşık 213 kilometre) uzaklıkta, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzey sınırında BURAK KAYA teknesine ulaştı. Açık denizde yürütülen hassas operasyonla 4 yaralı ve hayatını kaybeden balıkçının cenazesi askeri gemiye alındı.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK RİSKLERİ NELERDİR?

Kırım'ın batısı ve Sivastopol açıkları, Karadeniz'deki mevcut jeopolitik gerilimler nedeniyle sivil denizcilik faaliyetleri açısından son derece hassas bir bölge olarak biliniyor. Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin en uç sınırlarında meydana gelen bu tür olaylar, deniz güvenliği ve acil müdahale operasyonlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

TCSG-96 gemisindeki uzman sağlık personeli tarafından ilk tedavileri yapılan yaralılar ile vefat eden denizcinin naaşının İnebolu Limanı'na intikali sürüyor. Olayın faili veya saldırının niteliğine dair resmi makamlardan henüz ek bir detay paylaşılmadı.