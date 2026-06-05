Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün geleceğine yönelik projelerini ve transfer hedeflerini beIN SPORTS ekranlarında katıldığı programda paylaştı. Safi'nin açıklamalarına göre, mevcut stadyumun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için gerekli izinler Ankara'dan alındı. Ayrıca tesisleşme konusunda da yeni bir dönemin başlatılacağı vurgulandı.

Mevcut tesislerin kulübün büyüklüğüne yetersiz kaldığını savunan Safi, 1999 yılından bu yana kongre üyesi olduğunu hatırlattı. Yöneticilik ve başkanlık hayalleri doğrultusunda kendini her zaman göreve hazır hissettiğini ifade eden başkan adayı, seçim sürecindeki iddialı duruşunu sürdürüyor.

MALDİNİ İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR?

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile yakın dostlukları bulunduğunu belirten Safi, Maldini'nin kampanya sürecine destek vermek amacıyla bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. Pazar akşamına kadar ekipte yer alacağı belirtilen eski futbolcunun, herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen iki oyuncunun transferi için bizzat devreye girdiği aktarıldı. Maldini'nin futbol elçisi olarak konumlandırıldığı ve oyuncularla telefon görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

HANGİ FUTBOLCULARLA ANLAŞMA SAĞLANDI?

Transfer çalışmaları kapsamında daha önce gündeme gelen isimleri doğrulayan Safi, Merih Demiral ve Luis Suarez ile anlaştıklarını açıkladı. Kongre üyelerinin kontratlı oyuncularla nasıl anlaşıldığı yönündeki eleştirilerine yanıt veren aday, Sporting forması giyen bir golcüyle de kulübünün bilgisi dahilinde el sıkıştıklarını bildirdi. Seçimi kazanıp mazbatayı almaları halinde tüm bu sözlü anlaşmaların resmi imzaya döküleceği vurgulandı.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE VAATLERİN ETKİSİ NEDİR?

Fenerbahçe'de yaklaşan kongre süreci, başkan adaylarının açıkladığı dünyaca ünlü isimler ve geniş çaplı altyapı projeleriyle rekabetçi bir zemine taşındı. Adayların uluslararası futbol figürlerini kampanyalarına dahil etmesi ve net isimler üzerinden transfer garantisi vermesi, genel kurul üyelerinin kararlarında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Süreci manipüle etmeye çalışan çevrelerin bulunduğunu iddia eden Safi, bu akşam kamuoyuyla yeni bir sürpriz paylaşacaklarını aktardı. Kulübü yeniden zirveye taşımak için maddi manevi tüm imkanları seferber ettiklerini belirten aday, eleştirilere rağmen hedeflerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.