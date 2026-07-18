Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte hisse değerinde yüzde 4,6 oranında kayıp yaşadı. Satış baskısının etkisiyle hisse fiyatı 125,13 dolara kadar düşerken, şirketin toplam piyasa değeri 1,65 trilyon dolara indi.

Şirket hisselerindeki bu gerileme, 135 dolarlık halka arz fiyatının da altına inilmesine neden oldu. Halka arz sonrası ilk önemli destek seviyesinin kaybedilmesi, yatırımcı güvenindeki zayıflamanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDEN NE?

Hisse senetlerindeki sert satışın temelinde, Starship roketinin planlanan fırlatmasının son anda iptal edilmesi yatıyor. Cuma günü gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma, bir motor arızası sebebiyle durduruldu. SpaceX yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, fırlatmanın ertelendiği ve birkaç gün içinde yeni bir deneme yapılacağı duyuruldu. Ancak bu resmi bilgilendirme, piyasalardaki endişeyi yatıştırmaya yeterli olmadı.

PİYASA DEĞERİNDEKİ DEĞİŞİM NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Şirket, tarihin en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdikten sonra 16 Haziran'da piyasa değerini 2,64 trilyon dolara taşıyarak rekor kırmıştı. Mevcut 1,65 trilyon dolarlık seviye göz önüne alındığında, zirveden bu yana yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir erime yaşandığı görülüyor. Uzay teknolojileri gibi yüksek maliyetli alanlardaki yatırımların operasyonel başarılara doğrudan bağlı olması, teknik aksaklıkların şirket değerlemeleri üzerinde hızlı tepkilere yol açmasına zemin hazırlıyor.