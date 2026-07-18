Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'nde saat 14.00 sularında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara ve doğal alanlara zarar verdi. Edinilen bilgiye göre, bir serada yürütülen onarım çalışmaları sırasındaki kaynak işleminden seken kıvılcımlar çevredeki kurumuş otları tutuşturdu.

Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan alevler, Beşgöz Deresi'ni aşarak Kadriye Mahallesi sınırları içindeki zirai arazilere ulaştı. Yangının derenin karşı yakasına geçmesiyle birlikte, su kenarında bulunan bir iskele ve buraya bağlı durumdaki tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

VATANDAŞLAR VE İTFAİYE SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar kendi imkanlarıyla hortum çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye birimlerinin yoğun çabası sonucunda yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, zeytin ağaçları ve çevre seralarda da maddi hasara yol açan olayla ilgili resmi inceleme başlattı.

Olay anına tanıklık eden Ali Kaya isimli vatandaş, yangının serada kaynak yapıldığı esnada başladığını aktardı. Kaya, "Alevler derenin diğer tarafına da sıçradı. Kardeşimin teknesi yandı. İtfaiye yangını söndürdü" ifadelerini kullandı.

RÜZGARLI HAVALARDA KAYNAK RİSKİ

Uzmanlar, özellikle kuru otların yoğun olduğu tarım arazilerinde ve rüzgarlı hava şartlarında açık alanda kaynak yapılmasının büyük yangın riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Tarımsal onarım işlemlerinin rüzgarsız saatlerde, çevre güvenliği azami düzeye çıkarılarak ve yangın söndürme tüpleri hazır bulundurularak yapılması, benzer felaketlerin önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor.