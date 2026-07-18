Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve şampiyonluk hedefleyen Antalyaspor, savunma bölgesine yönelik ilk transferini gerçekleştirdi. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre kırmızı-beyazlı ekip, bonservisi Başakşehir'de bulunan 23 yaşındaki Kongolu stoper Francis Nzaba ile her konuda anlaşma sağladı. Teknik heyetin olumlu raporuyla başlatılan transfer görüşmeleri kısa sürede olumlu sonuçlandı.

SON İKİ SEZONDA DÜZENLİ FORMA GİYDİ

Genç savunma oyuncusu, geride kalan iki sezonu kiralık olarak Esenler Erokspor formasıyla geçirdi. Bu süreçte istikrarlı bir grafik çizen Nzaba, toplam 66 resmi karşılaşmada görev alırken rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Özellikle 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig ve Türkiye Kupası kulvarlarında çıktığı 34 maçta 2 bin 860 dakika sahada kalarak takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Oyuncunun geride kalan sezondaki disiplin tablosunda ise 5 sarı ve 1 kırmızı kart bulunuyor.

İSTİKRARLI PERFORMANS ANTALYASPOR'A NE KATACAK?

Trendyol 1. Lig gibi fiziksel mücadelenin üst düzeyde olduğu bir ligde, bir stoperin sezonu 2 bin 860 dakika gibi yüksek bir süreyle tamamlaması, oyuncunun maç kondisyonu ve dayanıklılık açısından hazır olduğunu gösteriyor. Şampiyonluk hedefleyen takımların savunma hattında ihtiyaç duyduğu devamlılık kriterini karşılayan Kongolu stoperin, Antalyaspor'un defans kurgusuna doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Prensipte el sıkışılan Francis Nzaba'nın, resmi işlemleri tamamlamak üzere kısa süre içinde Antalya'ya gelmesi planlanıyor. Başarılı stoperin, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından kendisini Antalyaspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atması ve transferin kulüp tarafından resmi kanallarla duyurulması öngörülüyor.