Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, elektrikli araç devi Tesla, resmi internet sitesi üzerinden çocuklara yönelik tasarladığı pedalsız ve direksiyonsuz "Çocuklar İçin Denge Bisikleti" modelini piyasaya sürdü. Satışa sunulan 225 dolar etiketli yeni araç, dakikalar içinde tamamen tükendi.

Geleneksel bisiklet kullanımına geçmeden önce çocukların yönlendirme ve denge becerilerini artırmayı amaçlayan ürün, fiyatlandırmasıyla dikkat çekiyor. Piyasada standart giriş seviyesi denge bisikletleri genellikle 50 ile 120 dolar arasında alıcı buluyor. Tesla'nın tasarımı ise 250 dolarlık Woom Go ve 249 dolarlık Guardian Balance Bike gibi premium segmentteki çocuk bisikletleriyle doğrudan rekabet ediyor.

SOSYAL MEDYADA ROADSTER TEPKİSİ

Yeni ürünün duyurulması, sosyal medya platformu X üzerinde farklı tartışmaların fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı, şirketin CEO'su Elon Musk tarafından 2017 yılında tanıtılan ikinci nesil Roadster modelinin hala teslim edilmemesini gündeme getirdi. Müşterilerden 50.000 ile 250.000 dolar arasında ön ödeme alınan hiper otomobil projesinin yıllardır beklemede olması eleştiri oklarının hedefine yerleşti.

DENGE BİSİKLETLERİ NEDEN POPÜLERLEŞİYOR?

Son yıllarda çocuk gelişim uzmanları, yan destek tekerlekleri yerine denge bisikletlerinin kullanılmasını daha sık öneriyor. Pedalı olmayan bu araçlar, çocukların ayaklarıyla yeri iterek kendi hızlarını ayarlamalarına ve düşme korkusunu yenerek gövde koordinasyonunu erken yaşta kavramalarına olanak tanıyor. Premium otomobil üreticilerinin bile bu alana yönelmesi, ebeveynlerin erken yaş motor beceri gelişimine ayırdığı bütçenin küresel çapta arttığını gösteriyor.

Platformda en çok etkileşim alan yorumlardan birinin, "Tesla, Roadster 2'den önce çocuk bisikleti üretti" şeklinde olması, markanın üretim önceliklerine yönelik tüketici tepkisini özetledi. Stokları hızla tükenen çocuk bisikletinin yeniden ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.