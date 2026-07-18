Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com işbirliğiyle hazırlanan Haziran 2026 dönemi Otomobil Piyasası Görünümü raporu yayımlandı. Rapora göre, ikinci el otomobil piyasasında arz ve talep eşzamanlı bir artış gösterirken, ortalama fiyatlarda düşüş eğilimi belirginleşti.

Enflasyondan arındırılmış reel otomobil fiyat endeksi haziran ayında 129,3 seviyesine indi. Açıklanan verilere göre, reel fiyat endeksi mayıs ayına kıyasla yüzde 1,5 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,6 oranında düşüş kaydetti. Cari fiyatlar baz alındığında ortalama satılık otomobil fiyatı aylık yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 169 bin TL seviyesinde dengelendi. Buna rağmen yıllık fiyat artışı yüzde 20,7 olarak tablolara yansıdı.

SEGMENTLERE GÖRE İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI

Araç sınıfları özelinde yapılan incelemelerde ortalama fiyatlar B segmentinde 770 bin 421 TL, C segmentinde 1 milyon 39 bin TL şeklinde gerçekleşti. D segmenti araçların ortalama fiyatı 1 milyon 497 bin TL olurken, E segmentinde bu rakam 2 milyon 457 bin TL'ye ulaştı. Yıllık bazda en keskin fiyat artışı yüzde 23,3 ile D segmentinde gözlemlendi. Bu grubu yüzde 22,7 ile C segmenti, yüzde 22,5 ile E segmenti ve yüzde 21,9 ile B segmenti izledi.

EN YÜKSEK ZAM ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA GÖRÜLDÜ

Yakıt türü kriterine göre ortalama ikinci el otomobil fiyatı benzinli araçlarda 1 milyon 430 bin TL, dizel araçlarda 1 milyon 118 bin TL ve benzin-LPG'li araçlarda 611 bin 352 TL olarak hesaplandı. Yeni nesil araçlardan hibrit modellerin ortalaması 2 milyon 597 bin TL, elektrikli araçların ortalaması ise 4 milyon 89 bin TL oldu. Yıllık fiyat değişim oranlarında elektrikli araçlar yüzde 25'lik artışla piyasanın zam şampiyonu konumuna yerleşti. Elektrikli modelleri yüzde 18,6 ile benzin-LPG, yüzde 17,8 ile benzinli, yüzde 15,7 ile dizel ve yüzde 15,2 oranla hibrit araçlar takip etti.

REEL FİYAT DÜŞÜŞÜ TÜKETİCİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

İkinci el otomobil piyasasında reel fiyatların enflasyonun gerisinde kalması ve araçların ilanda kalma süresinin uzaması, alıcılar lehine bir pazar dinamiği oluşturuyor. İlan sürelerinin bir önceki aya göre 1,4 gün uzayarak ortalama 25,2 güne çıkması, satıcıların nakde dönme ihtiyacını artırırken tüketiciye pazarlık aşamasında daha geniş bir hareket alanı sağlıyor.

Piyasada haziran ayı boyunca hem satılık ilan sayısında hem de gerçekleşen satışlarda yukarı yönlü bir ivme kaydedildi. Satılık otomobil ilan sayısı yüzde 6,1 artarak 960 bin 201 adede, satılan otomobil sayısı ise yüzde 6,7 artışla 187 bin 287'ye yükseldi. Satılan araçların toplam ilanlara oranı yüzde 19,5 seviyesine ulaşırken, genel talep endeksi aylık bazda yüzde 2,8 artış gösterdi.