Küresel piyasalarda yaşanan son dalgalanmaların ardından Apple, uzun bir aradan sonra yeniden dünyanın en değerli şirketi unvanını elde etti. Açıklanan güncel piyasa verilerine göre, teknoloji devinin piyasa değeri 4,88 trilyon dolara ulaştı. Aynı dönemde hisseleri yüzde 3,5 oranında değer kaybeden Nvidia'nın piyasa değeri ise yaklaşık 4,86 trilyon dolarda kaldı. Bu sonuçla birlikte Apple, geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana kaptırdığı liderlik koltuğuna geri dönmüş oldu.

Yatırımcıların yapay zeka teknolojilerindeki tercihlerinin değişmeye başladığını belirten BRI Wealth Management Yatırım Direktörü Toni Meadows, piyasanın yeni yaklaşımına dikkat çekti. Meadows, Apple'ın yüksek maliyetli yapay zeka modelleri geliştirmek yerine mevcut kullanıcı ekosistemi ve hizmetler üzerinden gelir elde etme stratejisinin artık daha güçlü bir konum olarak değerlendirildiğini aktardı.

ÜST YÖNETİMDE DEĞİŞİM VE SİRİ GÜNCELLEMESİ

Şirket içindeki stratejik hamlelerin yanı sıra üst yönetimde de önemli değişiklikler kapıda. Aktarılan bilgilere göre, Üst Yönetici Tim Cook'un eylül ayında donanım alanındaki tecrübesiyle öne çıkan John Ternus'a görevini devretmesi bekleniyor. Bu süreçte Apple, uzun süredir beklenen Siri güncellemesini de geçen ay kullanıcıların hizmetine sundu. Yenilenen dijital asistan ile rakipleriyle arasındaki yapay zeka farkını kapatmayı hedefleyen şirket, kullanıcı gizliliği ile verilerin ekonomik değeri arasındaki dengeyi kurma konusunda ise hala belirsizliklerle karşı karşıya bulunuyor.

NVİDİA YENİDEN ZİRVEYE ÇIKABİLİR Mİ?

Geçtiğimiz ekim ayında piyasa değeri 5 trilyon doları aşan dünyadaki ilk şirket unvanını alan Nvidia'nın, liderliği kaybetmesinin kalıcı bir durum olmadığı ifade ediliyor. Segal Marco Advisors Araştırma Başkan Yardımcısı Benjamin Hall, iki şirket arasındaki bu değişimin büyük bir stratejik kopuş anlamına gelmediğini bildirdi. Hall, üretken yapay zeka sistemlerinin temelini oluşturan grafik işlemcileri üreten Nvidia'nın, sektördeki önemli aktörlerden biri olmaya devam edeceğini vurguladı. Uzmanlara göre, yatırımcı eğilimlerinin yeniden değişmesi durumunda Nvidia'nın liderliği geri alması muhtemel görünüyor.

YATIRIMCI EĞİLİMİ NEDEN DONANIMDAN EKOSİSTEME KAYIYOR?

Yapay zeka devriminin ilk aşamasında yatırımcılar, altyapıyı sağlayan çip ve donanım üreticilerine yoğun ilgi gösterdi. Ancak pazarın olgunlaşmasıyla birlikte odak noktası, bu teknolojiyi son kullanıcıya ulaştıran, geniş cihaz ağlarına ve yerleşik hizmet ekosistemlerine sahip şirketlere yönelmeye başladı. Apple'ın donanım maliyetlerine Nvidia kadar bağımlı olmadan, halihazırda elinde bulunan devasa tüketici ağı üzerinden yapay zekayı ticarileştirme potansiyeli, piyasalardaki bu eksen kaymasının temel nedenini oluşturuyor.

Yarı iletken sektöründeki hareketlilik ise sadece bu iki şirketle sınırlı kalmadı. Mayıs ayında bellek çipi üreticisi Micron'un piyasa değeri 1 trilyon doları aşarken, Güney Koreli SK Hynix de bu ayın başında Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı. Tüm bu gelişmelere rağmen, temmuz ayında yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair artan endişeler sektörü olumsuz etkiledi. Tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 19 düşüş yaşayan Philadelphia Yarı İletken Endeksi, buna rağmen yılbaşından bu yana Nvidia hisselerinden daha iyi bir performans sergilemeye devam etti.