Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa'da, Haşimişcan Mahallesi sakinleri çevre temizliği konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Arık Caddesi ile 1297

Sokak kesişiminde yer alan çöp konteynerlerinin yetersizliği ve kaldırımlara taşan atıklar, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

Yerel medyaya yansıyan vatandaş paylaşımlarına göre, geçmişte su arklarının bulunduğu bu alanlar zamanla betonlaşarak bugünkü halini aldı. Mahalle sakinleri, durumu "çöp bidonları diyemediğimiz kaldırımlarımız" ifadeleriyle özetleyerek mevcut kirliliğin uzun süredir devam ettiğini ve acil çözüm beklediğini aktardı.

KALEİÇİ GÜZERGAHINDAKİ GÖRÜNTÜ TURİZMİ NASIL ETKİLİYOR?

Söz konusu bölge, sadece yerel halkın değil, aynı zamanda Antalya'nın en önemli tarihi noktalarından Kaleiçi'ne gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin de yoğun olarak kullandığı bir geçiş güzergahında bulunuyor. Kentsel tasarım uzmanlarına göre, turistik merkezlere ulaşım sağlayan ara sokaklardaki estetik eksiklikler, ziyaretçilerin şehirle ilgili genel izlenimlerini doğrudan ve olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Çevre sakinleri, sadece kentin vitrini konumundaki popüler mekanların değil, bu alanları birbirine bağlayan bütünsel güzergahların da aynı özenle düzenlenmesini talep ediyor. Yetkililerden, bölgedeki çöp toplama sisteminin iyileştirilmesi ve kaldırımların yaya kullanımına uygun hale getirilmesi için kalıcı adımlar atılması bekleniyor.