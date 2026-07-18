Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), erken kayıt döneminde büyük bir uluslararası ilgi gördü. Anadolu Ajansı'nın (AA) bakanlık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Antalya Nest Kongre Merkezi’nde yapılacak etkinliğe 83 ülkeden 3 binden fazla kesin kayıt yapıldı. Bu sayı, organizasyon tarihinin erken kayıt rekoru olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA

İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyon, küresel uzay ekosisteminin önemli isimlerini Türkiye'de buluşturacak. Astronotlar, bilim insanları ve sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 10 bini aşkın kişinin Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Kongre süresince uzay teknolojilerindeki yeni gelişmeler tanıtılırken, akademik sunumlar ve ticari işbirlikleri için de zemin oluşturulacak.

KAYITLARDA HANGİ ÜLKELER ÖNE ÇIKIYOR?

Erken kayıt verilerine göre, organizasyona en yoğun ilgi ev sahibi Türkiye'den geldi. Türkiye kaynaklı 438 kayıt yapılırken, bu sırayı sırasıyla İtalya, ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık takip etti. Küresel uzay çalışmalarına yön veren bu ülkelerin yoğun katılımı, etkinliğin uluslararası arenadaki ağırlığını gösteriyor.

BİLDİRİ ÖZETLERİNDE ÇİFTE REKOR

IAC 2026 kapsamındaki rekorlar sadece katılımla sınırlı kalmadı. Daha önceki süreçte bildiri özeti başvurularında da 108 ülkeden toplam 8 bin 330 başvuru alınarak ayrı bir rekora imza atılmıştı. Bu alanda da Türkiye, kabul edilen 674 bildiriyle ülke bazında ilk sıraya yerleşerek çifte rekorun sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN UZAY VİZYONU İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın en prestijli uzay organizasyonu kabul edilen IAC, ülkelerin Milli Uzay Programı hedeflerini uluslararası topluma aktarması açısından kritik bir platform işlevi görüyor. Uzmanlar, Antalya'daki bu zirvenin Türkiye'nin uzay diplomasisindeki konumunu güçlendireceğini ve yerli ekosistemin küresel görünürlüğünü artıracağını değerlendiriyor.