Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkisinde devriye görevi yürüten sivil polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin yaptığı denetim sonucunda, sürücüye ağır idari yaptırımlar uygulandı.

İHA'nın aktardığına göre, A.A. idaresindeki 07 CPA 56 plakalı araçta yapılan kontrollerde sürücünün 2.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Durumun sisteme işlenmesiyle birlikte, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

REKOR CEZA VE OTOPARK SÜRECİ

Aynı trafik ihlalini beşinci kez tekrarladığı belirlenen A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. Sürücüye toplam 352 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araç, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına götürüldü.

ALKOLLÜ SÜRÜŞ İHLALLERİNDE YASAL TABLO NASIL İŞLİYOR?

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, alkollü araç kullanırken ilk yakalanmada sürücü belgesine 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üç ve daha fazla tekrarda ise 5 yıl süreyle el konuluyor. Üçüncü defa ve sonrasında yakalanan sürücülerin, ehliyetlerini geri alabilmeleri için psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmeleri zorunlu tutuluyor. Beşinci kez aynı kuralın çiğnenmesi, idari para cezalarının katlanarak rekor seviyelere ulaşmasına yol açıyor.