2026 FIFA

Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında yarın oynanacak final maçı, futbol tarihinde yeni uygulamalara sahne olmaya hazırlanıyor. 80 bin seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı'nda gerçekleştirilecek dev mücadelede, kazanan takıma ilk kez şampiyonluk yüzüğü takdim edilecek ve Amerikan futbolu finallerini andıran geniş çaplı bir devre arası şovu düzenlenecek.

FIFA tarafından yapılan açıklamalara göre, dünya genelindeki çocukların kaliteli eğitime ve futbol olanaklarına erişimini desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık bir fon toplanması hedefleniyor. Bu kapsamda organize edilen devre arası şovunun küratörlüğünü Coldplay grubunun solisti Chris Martin üstleniyor. Sahne alacak isimler arasında Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı ünlü orkestra şefi Gustavo Dudamel bulunuyor.

DEVRE ARASI SÜRESİ IFAB KURALLARINI AŞACAK MI?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre standart bir futbol maçında devre arası süresinin 15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Kural kitabında bu sürenin yalnızca maçın hakeminin özel izniyle esnetilebileceği vurgulanıyor. Ancak FIFA'nın 11 dakika süreceğini bildirdiği görkemli sahne şovunun, lojistik ve hazırlık aşamalarıyla birlikte toplam devre arası süresini 20 dakikanın üzerine çıkarması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yine New York New Jersey Stadı'nda oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde benzer bir durum yaşanmıştı. O maçta devre arası şovu yaklaşık 10 dakika sürmüş, fakat takımların sahaya dönüşüyle birlikte toplam ara 24 dakikayı bulmuştu. Bu durum, geleneksel futbol kuralları ile modern spor eğlence endüstrisinin beklentileri arasındaki denge tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

ŞAMPİYONLUK YÜZÜĞÜ UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Turnuva tarihinde bir ilk olarak, 2026

Dünya Kupası'nı kazanan İspanya veya Arjantin milli takımının oyuncularına kupa ve madalyanın yanı sıra şampiyonluk yüzüğü verilecek. Kuzey Amerika spor kültürünün ikonik bir geleneği olan şampiyonluk yüzüğü uygulaması, böylece en üst düzey uluslararası futbol organizasyonuna entegre edilmiş oluyor.

Kupa seremonisi sırasında şampiyon takımın teknik direktörüne ve kaptanına geçici birer replika yüzük takdim edilecek. Asıl tören için kişiselleştirilecek 30 adet orijinal yüzük ise daha sonra belirlenecek bir tarihte sahiplerine ulaştırılacak. Tasarım detayları aktarılan yüzüklerin bir yüzünde Dünya Kupası figürü, diğer yüzünde ise şampiyon ülkenin kimliğini yansıtan özel işlemeler yer alacak.