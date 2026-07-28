Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) katılım müzakereleri kapsamında vize politikasında önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Alınan yeni karara göre, Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşları 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a girişlerde vizeye tabi olacak.

Ülkenin 2028 yılında AB'nin 28'inci üyesi olma hedefi doğrultusunda atılan bu adım, müzakerelerin 24'üncü faslının kapatılması için gereken nihai kriterler arasında yer alıyor. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle birlikte, Karadağ'ın vize rejimi tamamen Avrupa Birliği standartlarına entegre ediliyor.

MEVCUT UYGULAMA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Karadağ hükümetinin yayımladığı takvime göre, söz konusu ülkelerin vatandaşları ekim ayı sonuna kadar mevcut vizesiz seyahat hakkından yararlanmaya devam edebilecek. Geçtiğimiz yılın sonunda başkent Podgoritsa'da meydana gelen protestoların ardından, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat 27 Ekim 2025 tarihinde geçici olarak askıya alınmıştı.

Bu askıya alma kararı daha sonra 23 Aralık 2025'te kaldırılmış, ancak Türk vatandaşlarının ülkede vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü. Yeni düzenleme ile birlikte, 30 günlük vizesiz kalış hakkı da 2026

Kasım ayı itibarıyla tamamen yürürlükten kalkmış olacak.

SEYAHAT PLANLAYANLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Vize muafiyetinin sona ereceği tarihe kadar Karadağ'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının, seyahat planlarını mevcut kurallar dahilinde ekim ayı sonuna kadar tamamlamaları gerekiyor. 1 Kasım 2026'dan sonra yapılacak turistik veya ticari ziyaretlerde, ülkenin AB uyum süreci gereği yeni vize prosedürlerinin işletilmesi öngörülüyor.