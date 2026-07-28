Antalya ve çevresinde sıcak ve kuru hava dalgası etkisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 28 Temmuz Salı günü saat 09.00'dan 30 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'ye kadar il genelinde yüksek sıcaklık ve düşük nem oranları bekleniyor.

KEPEZ BELEDİYESİ'NDEN ORMAN YANGINI UYARISI

Beklenen meteorolojik şartlar üzerine yerel yönetimler de harekete geçti. Kepez Belediyesi yayımladığı mesajda, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığını aktardı. Vatandaşların ormanlık alanlar ve çevresinde ateş yakmaması, anız veya bahçe temizliği yapmaması ve mangal kullanımından kesinlikle kaçınması gerektiği vurgulandı.

Şüpheli bir durumla veya dumanla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi istendi. Ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu bildiren belediye, vatandaşların 444 6 007 numaralı iletişim merkezi veya 0555 024 07 07 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden ihbarda bulunabileceğini duyurdu.

ALANYA İÇİN OLASI YANSIMALAR NELER?

Meteoroloji'nin uyarısı tüm Antalya genelini kapsadığı için, geniş ormanlık alanlara sahip Alanya'da da benzer yangın ve sıcaklık riskleri yakından takip ediliyor. Sıcak hava dalgasının etkili olacağı 28-30

Temmuz tarihleri arasında, ilçe genelindeki tarım ve orman arazilerinde de vatandaşların tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.