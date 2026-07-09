Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da yapılan aramalarda yarım tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin bildirdiğine göre, rutin risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulunan nakliye aracı x-ray taramasına alındı. Dorsede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç gümrük sahasındaki hangara çekildi. Arama sürecine dahil edilen narkotik dedektör köpeklerin tepki vermesiyle fiziki inceleme başlatıldı.

DONDURULMUŞ TAVUK KOLİLERİNE GİZLENDİ

Ekiplerin yaptığı detaylı kontrolde, yasal yükü dondurulmuş tavuk eti olan aracın dorsesinde farklı karton koliler tespit edildi. Bu kolilerin içine gizlenmiş 450 paket açıldığında, toplam 526 kilo 327 gram uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Ele geçirilen uyuşturucuya ve nakliye aracına el konuldu.

GÜMRÜKLERDE RİSK ANALİZİ NASIL İŞLİYOR?

Sınır kapılarında uluslararası kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla uygulanan risk analizi sistemleri, şüpheli araçların profillenmesini sağlıyor. İleri teknoloji x-ray cihazları ve eğitimli dedektör köpeklerin koordineli kullanımı, yasal yüklerin arasına gizlenmiş yasadışı maddelerin tespit edilmesinde temel güvenlik bariyeri oluşturuyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu ticareti ve nakli suçlamasıyla hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.