ABD Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan haziran ayı verilerine göre, ülkedeki ikinci el konut satışları piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış satış rakamı, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 oranında düşerek 4,09 milyon seviyesine indi.

Ekonomistlerin bu dönem için genel beklentisi, mayıs ayında olduğu gibi satışların 4,19 milyon düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda yaşanan bu daralmaya rağmen, ikinci el konut satış adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında artış kaydetti. Diğer yandan, piyasadaki medyan konut fiyatı yıllık yüzde 1,8 yükselişle 440 bin 600 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

FİYATLAR REKOR KIRARKEN ALIM GÜCÜ NASIL ETKİLENDİ?

Raporun detaylarını değerlendiren NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut kredisi faiz oranlarında yaşanan ufak çaplı dalgalanmaların, alıcıların piyasaya katılımını doğrudan etkilediğini bildirdi. Yun, medyan fiyatların tarihi zirveyi görmesine karşın, genel ücret artışlarının ev fiyatlarındaki yükselişi geride bıraktığını aktardı. Bu durumun, satın alma gücünü bir önceki yıla kıyasla daha olumlu bir noktaya taşıdığı ifade edildi.

ABD KONUT PİYASASINDAKİ DARALMANIN ARKA PLANINDA NE VAR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde konut kredisi (mortgage) faizlerinin yüksek seyretmesi, temel olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikalarına dayanıyor. Yüksek faiz oranları, mevcut ev sahiplerinin geçmişteki düşük faizli kredilerini kaybetmemek adına satıştan vazgeçmesine yol açarken, piyasadaki toplam arzı ciddi oranda kısıtlıyor.

Uzmanlar, stoklarda kalıcı ve istikrarlı bir artış sağlanamadığı takdirde fiyatlardaki yukarı yönlü baskının hızlanarak devam edeceğini öngörüyor. Başekonomist Yun da konut sahibi olma imkanlarının genişletilebilmesi için piyasaya yeni arz sunulmasının kritik bir gereksinim olduğunu vurguluyor.