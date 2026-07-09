Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede yaşayan 13 yaşındaki H.K., haşema giyerek sitenin ortak kullanımında olan havuza girmek istedi. Bu sırada sitenin Rusya uyruklu yöneticisi L.İ. (64), küçük kızın havuza girmesine izin vermedi. Yaşanan olayın ardından aile, durumu jandarma ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, site yöneticisi L.İ.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rus uyruklu kadın, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Doğrudan Küçük Bir Çocukla Muhatap Olması Doğru Değil"

Olay sırasında işte olduğunu ve durumu kızının kuzeninden aldığı telefonla öğrendiğini belirten H.K.'nin babası Fatih Kılıçkaya, yaşananlara sert tepki gösterdi. Yöneticinin yetişkin bir veli yerine doğrudan küçük bir çocukla muhatap olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın doğrudan kızımla konuşuyor, yanında bir velisi olup olmadığını sormuyor. Kızıma 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım nedenini sorduğunda ise 'Bu kıyafetin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz, yönetim olarak kural belirledik' yanıtını veriyor. Kızım da kıyafetinin kumaşının diğer mayolardan farksız olduğunu, sadece stilinin değişik olduğunu söylüyor. Yönetici ise 'Bugünlük gir ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı itham ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil."

"Hem Dini Hassasiyetlerimize Saldırı Hem Çocuk Hakları İhlali"

Meseleyi adli makamlara taşıdıklarını belirten acılı baba Kılıçkaya, "Bir Müslüman'ın havuza girerken kullandığı haşemayı, Rus uyruklu bir site yöneticisi engellemeye çalışıyor. Biz de jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil, hem dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırıdır hem de küçük bir kız çocuğuyla bu şekilde konuşulmasıdır" diyerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.( Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet AL