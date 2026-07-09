Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Alanya, Manavgat ve merkez ilçeleri kapsayan baskınlarda organize suç örgütlerine ve kaçakçılık şebekelerine müdahale edildi.

Emniyet birimlerinin aktardığına göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında yapılan çalışmalarda ise bir kişi suçüstü yakalandı. Bu şüphelinin adresinde 146 adet sikke ile 56 adet tarihi obje bulundu ve şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER NELER?

Operasyonların kaçakçılık ayağı Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eş zamanlı yürütüldü. Toplam 7 farklı olayda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 2 bin 539 paket sigara, 35.5 litre alkol, 6 kilogram tütün, 49 adet cep telefonu, 21 elektronik sigara ve 102 adet çeşitli emtia ele geçirilerek el konuldu.

BÖLGESEL DENETİMLER NEDEN ÖNEMLİ?

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya ve Manavgat gibi sahil ilçelerinde kaçak tütün ve alkol ticareti, halk sağlığı ile yerel ekonomiyi doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. İl genelindeki bu eş zamanlı denetimler, söz konusu yasa dışı ticaret ağının kırılması açısından kamuoyunda yakından takip ediliyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi daha aynı hafta içinde yakalanarak adalete teslim edildi.