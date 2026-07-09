Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni Antalya'da gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe onur konuğu olarak katılan Antalya Barosu Başkanı Avukat Ali Çağdaş Bozaner, mesleğe yeni adım atan hukukçulara hitap etti.

Bozaner, konuşmasında avukatlık mesleğinin toplumsal vicdanı yansıtmadaki önemine değindi. İnsan hakları ve Cumhuriyet değerlerinin vazgeçilmez olduğunu belirten başkan, genç mezunlara hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmamaları tavsiyesinde bulundu.

TABLOYU DÜZELTME MECBURİYETİ SİZLERİN OMUZLARINDA

Bozaner'in açıklamalarına göre, yaşanan sorunların kaynağı yeni mezunlar değil. Ancak ülkedeki mevcut hukuk tablosunu iyileştirme görevinin tüm hukukçulara düştüğünü vurgulayan başkan, karamsarlığa kapılmadan cesur bir mücadele yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Konuşmasında, iflah olmaz bir iyimserlikle hareket etmenin mesleki başarıdaki rolüne dikkat çekildi.

ANTALYA BAROSU'NUN BÖLGESEL ROLÜ NEDİR?

Alanya dahil Antalya'nın tüm ilçelerindeki avukatları tek çatı altında toplayan Antalya Barosu, bölgedeki bağımsız savunmanın en büyük temsilcisi konumunda bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olan genç hukukçuların önemli bir kısmının mesleki faaliyetlerini ilerleyen dönemde Alanya ve çevre ilçelerde sürdürmesi bekleniyor.

Törenin sonunda hocaları ve aileleriyle sevinçlerini paylaşan gençlere seslenen Bozaner, baronun kapılarının bağımsız savunmayı temsil edecek herkese sonuna kadar açık olduğunu bildirdi. Mezuniyet programı, mesleki geleceğe dair temennilerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.