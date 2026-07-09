Küresel piyasalarda yakından takip edilen Avrupa borsaları, Orta Doğu eksenli jeopolitik risklere rağmen günü genel olarak pozitif bir seyirle tamamladı. Paylaşılan son verilere göre, gösterge endeks niteliğindeki Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 oranında değer kazanarak 640,87 puana ulaştı. Bölge genelindeki yükseliş eğilimine İngiltere piyasaları ayak uyduramadı.

Almanya'da işlem gören DAX 40 endeksi yüzde 0,89 artışla 25.118,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 8.326,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 primle 52.381,92 puana çıkarak günü kapattı. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 oranında değer kaybederek 10.472,45 puana geriledi. Döviz piyasalarında avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,2'lik bir artış göstererek 1,14 seviyesinden işlem gördü.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

Yatırımcıların odağında ABD ve İran arasında artan gerilim yer alırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen hava saldırılarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğu ve İran'a yönelik ek saldırı turunun tamamlandığı bildirildi. İran'ın bu hamleye Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarla yanıt vermesi, bölgedeki kırılgan ateşkes zeminini zedeledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ziyaretinin ardından ülkesine dönerken Air Force One uçağında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran yönetiminin bir anlaşma yapmayı çok istediğini ifade etti. AB Komisyonu ise yaşanan askeri hareketliliğin enerji piyasalarında belirsizlik yarattığını, ancak mevcut durumda enerji arz güvenliğine dair bir tehlike bulunmadığını duyurdu.

ALMANYA İHRACAT VERİLERİ VE AB'NİN GÜMRÜK KARARI NE YÖNDE?

Avrupa endekslerinin jeopolitik baskılara rağmen pozitif ayrışmasında, kıtanın öncü ekonomilerinden gelen güçlü veriler dengeleyici bir arka plan sunuyor. Açıklanan resmi verilere göre Almanya'nın ihracatı mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,1 artış kaydetti. Ülke ekonomisi aynı ay içinde 19,1 milyar avro dış ticaret fazlası vererek piyasa beklentilerini destekledi.

Ticaret politikaları cephesinde ise Avrupa Birliği, pazar dinamiklerini korumak amacıyla yeni bir adım aktardı. Çin'den ithal edilen otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine yönelik olarak yüzde 45,3'e varan oranlarda anti-damping vergisi uygulanmasına başlandığı açıklandı.