Avrupa genelinde etkisini artıran iklim değişikliği, Almanya'da ağır bir bilançoya neden oldu. Ülkede özellikle haziran ayının son günlerinde zirveye ulaşan aşırı sıcak hava dalgası sonucunda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'nın resmi halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayımlanan rapora göre, 2026 yılının 15'inci ve 26'ncı haftaları arasında sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı 5 bin 120 ölüm kayıtlara geçti. Sağlık otoriteleri, sıcaklıkların birçok bölgede rekor seviyelere ulaştığını ve risk grupları için tehlike oluşturduğunu açıkladı.

EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBU ETKİLENDİ?

Resmi verilere göre, aşırı sıcaklardan kaynaklanan can kayıplarının büyük bir bölümünü ileri yaştaki kişiler oluşturdu. RKI raporunda, 28 Haziran'a kadar sıcak hava nedeniyle yaşamını yitiren 2 bin 950 kişinin 85 yaş ve üzerinde olduğu bildirildi. Bu tablo, yaşlı nüfusun iklim krizinin yarattığı aşırı hava olaylarından en fazla etkilenen kesim olduğunu bir kez daha gösterdi.

AŞIRI SICAKLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Uzmanlar, ileri yaşlardaki bireylerde vücudun ısı dengesini sağlama yeteneğinin fizyolojik olarak azaldığını, bu durumun da sıcak çarpması ve kalp yetmezliği riskini artırdığını aktardı. Yüksek sıcaklıkların kronik hastalar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için de ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Yetkililer, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, günlük sıvı tüketiminin artırılması ve mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunulması yönündeki uyarılarını yineliyor.