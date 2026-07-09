Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Mahallesi'nde meydana gelen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK), itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla alevlerin ormanlık alana geçişi engellendi.

Bölgede başlatılan soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir çevre felaketinin önüne geçerken, yetkililerden yaz sıcaklarına yönelik kritik uyarılar geldi.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Mudanya Belediyesi yetkililerinin aktardığına göre, artan hava sıcaklıkları kırsal ve ormanlık alanlardaki yangın riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Yapılan resmi açıklamada, sıcak havalarda en küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği hatırlatılarak vatandaşların duyarlı olması istendi.

YÜKSEK SICAKLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında kuru otların bulunduğu alanlara atılan cam kırıkları ve sönmemiş sigara izmaritlerinin bir numaralı yangın sebebi olduğuna dikkat çekiyor. Piknik alanları dışında ateş yakılmaması ve şüpheli dumanların doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi, erken müdahale için hayati önem taşıyor.