Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Kozack tarafından düzenlenen basın toplantısında, dünya ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğine dair değerlendirmeler paylaşıldı. Kozack'ın aktardığına göre, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yarattığı tedarik sorunlarına rağmen küresel piyasalar beklenenden daha dirençli bir tablo çiziyor.

Açıklamada, son yıllarda artan belirsizlik ortamının kalıcı olacağı öngörüsüne yer verildi. Savaş kaynaklı enerji, gübre ve gıda fiyatlarındaki yükselişin olumsuz bir arz şoku yarattığı belirtilirken, bu durumun teknoloji sektöründeki gelişmelerle dengelendiği vurgulandı. Özellikle yapay zeka alanına yönelen yatırımların talep ve verimlilik artışı sağlayarak ekonomiyi yukarı çektiği ifade edildi.

MERKEZ BANKALARININ İLETİŞİM STRATEJİLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Küresel finans krizi sonrası sıfır faiz döneminde uygulanan ileriye dönük yönlendirme politikalarının artık güncellenmesi gerektiği tartışılıyor. Merkez bankalarının değişen ekonomik koşullara uyum sağlaması gerektiğini belirten Kozack, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iletişim stratejilerini incelemek üzere kurduğu yeni çalışma grubuna dikkat çekti. IMF yetkilileri, bu grubun elde edeceği bulguları ve yeni yol haritalarını yakından takip edeceklerini bildirdi.

TEKNOLOJİ VE JEOPOLİTİK RİSKLERİN ÇARPIŞMASI

Yapay zeka yatırımlarının üretim süreçlerine hızlı entegrasyonu, artan emtia maliyetlerinin yarattığı enflasyonist baskıyı hafifletici bir rol üstleniyor. Tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve jeopolitik krizler geleneksel sektörleri zorlarken, yüksek teknoloji odaklı büyüme modelinin küresel daralmayı önleyen temel bir kalkan işlevi gördüğü anlaşılıyor.