Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bakanlığının gelecek vizyonu ve dış politikaya dair açıklamalarda bulundu. AA'nın aktardığına göre, Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Göktaş, aileyi merkeze alan projelere hız vereceklerini duyurdu.

Kreş seferberliği ve aile değerlerinin korunması konularına değinen Bakan Göktaş, 2026-2035

Aile ve Nüfus On Yılı eylem planı kapsamında çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. Bu süreçte büyüklerin ve aile yapısının desteklenmesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

NATO ZİRVESİ'NDE NELER YAŞANDI?

Türkiye'nin diplomasi alanındaki adımlarına da değinen Göktaş, son NATO

Zirvesi'nde elde edilen temsiliyet başarısının önemine dikkat çekti. Zirve vesilesiyle dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarından ve farklı coğrafyalardan destek mesajları aldıklarını ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

22 YIL ÖNCEKİ ZİRVEDEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ?

Konuşmasında geçmişle günümüzü kıyaslayan Göktaş, Türkiye'nin 22 yıl önce ev sahipliği yaptığı NATO

Zirvesi'nde yaşanan bir eksikliği hatırlattı. O dönem başörtüsü nedeniyle Emine Erdoğan'ın davet edilmediğini belirten Göktaş, son zirvede ise Emine Erdoğan'ın lider eşlerine yönelik çocuk güvenliği temalı programa başarıyla ev sahipliği yaptığını ve bunun gurur verici bir gelişme olduğunu aktardı.

2026-2035 AİLE VE NÜFUS ON YILI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 2026-2035

Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu, Türkiye'nin demografik değişimlerine karşı sosyal politikalar geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda başlatılan kreş seferberliği ile kadınların iş hayatına katılımının desteklenmesi ve çocukların erken yaşta nitelikli bakım hizmetlerine ulaşması amaçlanıyor.

Toplantının sonunda eser, hizmet, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarındaki çalışmalara vurgu yapan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1997 yılında uluslararası arenada Türkçe konuşma hedefini koyduğunu ve son zirvede bu vizyonun hayata geçtiğini sözlerine ekledi.