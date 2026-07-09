CHP Antalya Büyükşehir ve Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Hür Diren Dağ, sosyal medya üzerinden ailesine yönelik hakaret içerikli mesajlar gönderildiği iddiasıyla emniyete başvurdu. Olayın şüphelisi olarak gösterilen ismin CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Topak olması, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Edinilen bilgilere göre olay, 27 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşti. Facebook platformunda "Anıl Topak" adını taşıyan bir hesaptan Dağ'ın eşi ve küçük çocuğunu hedef alan aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Bu gelişme üzerine hukuki yollara başvuran Dağ, yazışmaların ekran görüntülerini delil olarak sunarak polis merkezinde ifade verdi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyet birimlerine teslim edilen tutanaklara göre Hür Diren Dağ, söz konusu mesajlara hiçbir şekilde yanıt vermediğini bildirdi. Kendi çabalarıyla mesajı gönderdiğini iddia ettiği kişinin iletişim bilgilerine ulaştığını aktaran Dağ, bu verileri de şikayet dosyasına ekledi. Şikayetin ardından şüpheli hakkında "hakaret" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde dijital deliller üzerinden yürütüldüğü aktarıldı.

PARTİ İÇİ DİSİPLİN İŞLETİLECEK Mİ?

Siyasi partilerin iç tüzüklerine göre, üyelerin birbirlerine veya ailelerine yönelik hakaret içeren eylemleri, adli makamlara yansımasının yanı sıra parti içi disiplin kurullarının da inceleme alanına giriyor. Hür Diren Dağ da tam bu noktaya dikkat çekerek, olayın sadece mahkeme salonlarında kalmaması gerektiğini savundu.

Ailesini hedef alan paylaşımların faili olduğu iddia edilen kişinin CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olmasına rağmen parti yönetiminin sessiz kalmasını eleştiren Dağ, disiplin mekanizmasının çalıştırılmamasını tepkiyle karşıladı. Adli ve siyasi boyutları olan bu iddialar, hem Antalya merkezde hem de Alanya siyasi kulislerinde yakından takip ediliyor.