Mısır'ın Akdeniz kıyısında yer alan antik Marina El-Alamein yerleşiminde yürütülen arkeolojik kazılarda önemli buluntulara ulaşıldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, bölgede 11'i kaya, 7'si kireç taşından yüzey mezarı olmak üzere toplam 18 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı. Bu son keşifle birlikte antik kentte tespit edilen toplam mezar sayısının 48'e ulaştığı bildirildi.

Kazı alanında mezarların yanı sıra antik dönemin günlük ve dini yaşantısına ışık tutan çeşitli eserler de bulundu. Çömlekler, amforalar, kandiller, sunaklar ve kireç taşı teknelerin yanı sıra 2,5 metre uzunluğa sahip granit bir lahit ile alçıdan yapılmış bir sfenks kalıntısı arkeologların incelemesine sunuldu.

ALTIN DİL TILSIMLARININ SIRRI NE?

Mezarlarda karşılaşılan en çarpıcı buluntulardan biri, bazı ölülerin ağzına yerleştirilmiş altın dil tılsımları oldu. Uzmanlar, ince altın levhalardan yapılan bu dil şeklindeki tılsımların Greko-Romen dönemi defin geleneklerinin temel bir parçası olduğunu belirtiyor. Antik Mısırlıların inanışına göre bu uygulama, ölen kişinin öteki dünyadaki yargılanma sürecinde konuşabilmesini sağlamak amacıyla yapılıyordu. Daha önce Mısır'ın farklı bölgelerinde rastlanan bu geleneğin, Marina El-Alamein'de de yaygın olduğu kesinleşmiş oldu.

ANTİK LİMAN KENTİ LEUKASPİS'İN ÖNEMİ

Arkeologlar tarafından antik Greko-Romen liman kenti Leukaspis olarak adlandırılan Marina El-Alamein, Akdeniz ticaretinde stratejik bir konuma sahipti. Milattan önce 2. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 4. yüzyıla kadar aktif bir ticaret merkezi olan kentin, farklı kültürlerin kesişim noktası olduğu biliniyor. Bu zengin ticari geçmiş, bölgedeki mezarların çeşitliliğini ve dini ritüellerdeki altın kullanımını doğrudan açıklıyor.

Yeni keşfedilen mezarlar, antik kentin cenaze gelenekleri ve inanç sistemleri hakkında araştırmacılara yeni veriler sunuyor. Yetkililer, bölgedeki arkeolojik çalışmaların önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.