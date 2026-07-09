Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 15 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, teknede mahsur kalan 7 kişiyi kurtarmak için acil bir operasyon başlattı.

KIYEM-4 BOTU İLE MÜDAHALE

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, çağrı üzerine bölgeye KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Arama kurtarma operasyonları için özel olarak donatılan bot, kısa sürede arızalanan tekneye ulaşarak güvenli yedekleme prosedürünü devreye soktu. Ekipler, sürüklenen deniz aracını halatlarla sabitleyerek kontrol altına aldı.

TAHLİSİYE OPERASYONLARININ ÖNEMİ NEDİR?

Denizcilikte aniden gelişen makine arızaları, özellikle açık sularda akıntıya kapılma ve karaya oturma riskleri barındırdığı için acil müdahale gerektiren durumların başında geliyor. Kıyı Emniyeti bünyesinde görev yapan hızlı can kurtarma botları, bu tür acil çağrılarda hem can güvenliğini sağlamak hem de deniz araçlarını en yakın limana çekmek için kritik bir görev üstleniyor.

NARLI İSKELESİ'NE ÇEKİLDİ

Denizdeki zorlu operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından söz konusu tekne, ekiplerin koordineli çalışmasıyla Narlı İskelesi'ne emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. Teknede bulunan 7 yolcunun güvenli bir şekilde karaya tahliye edildiği ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.