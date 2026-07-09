Alanya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası Başkanı Tunahan Arıkan öncülüğündeki heyet, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile bir araya geldi. Yerel kaynakların aktardığına göre, ziyarette oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri de tam kadro hazır bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimlerde güven tazeleyerek görevine devam eden Adlıhan Dere'ye tebriklerini ileten Alanya heyeti, yeni dönem için başarı temennilerini paylaştı. Görüşme sırasında, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı güncel sorunların çözümü için atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

SEKTÖREL GELİŞİM İÇİN ORTAK ADIMLAR

Antalya genelindeki esnaf odalarının çatı kuruluşu konumundaki AESOB, Alanya gibi büyük ilçelerdeki sektörel taleplerin üst mercilere iletilmesinde ve koordinasyonun sağlanmasında kritik bir rol üstleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyarette, Alanya'daki elektrik, elektronik ve tesisat sektöründe faaliyet gösteren esnafın genel durumuna ilişkin fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.

AESOB

Başkanı Adlıhan Dere, Tunahan Arıkan ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ile verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini sundu. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı buluşma, bölge esnafının dayanışmasının önemine yapılan vurguyla tamamlandı.