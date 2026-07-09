Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde gece yarısından sabah saatlerine uzanan zaman diliminde üç ayrı sismik hareketlilik yaşandı. Bölge halkında kısa süreli tedirginlik yaratan sarsıntıların ardından resmi makamlara herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı ulaşmadı.

Sarsıntıların ilki gece saat 00.11 sularında kaydedildi. Yerin 8.23 kilometre derinliğinde oluşan bu ilk depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Çevrede de hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu.

SİSMİK HAREKETLİLİK SABAHA KADAR SÜRDÜ

İlk sarsıntının atlatılmasının ardından bölgedeki hareketlilik gece boyunca devam etti. AFAD kayıtlarına göre saat 02.53'te yerin 18.41 kilometre altında 1.9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı meydana geldi.

Sabahın erken saatlerinde bölgede bir hareketlilik daha kaydedildi. Saat 06.14'te yerin 25.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 2.2 olarak açıklandı. Böylece ilçe, altı saatlik dilim içerisinde farklı büyüklüklerde üç kez sallanmış oldu.

BÖLGEDE NEDEN SIK DEPREM OLUYOR?

Akdeniz havzası ve özellikle Antalya'nın batı ilçeleri, sismik açıdan aktif bir bölgenin etki alanında yer alıyor. Ana fay sistemlerindeki olağan gerilim boşalmalarının Kaş ve çevresinde zaman zaman bu tür küçük ve orta ölçekli sarsıntılara yol açtığı biliniyor. Bölgedeki sismik aktivitenin AFAD ağları tarafından kesintisiz olarak izlendiği bildirildi.