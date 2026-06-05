Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 4 Haziran 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 840 kilogram canlı akivades ele geçirildiğini bildirdi. Gümrük Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yürütülen denetimlerde, yurt dışına çıkarılmaya çalışılan su ürünlerine ve bunları taşıyan araca el konuldu.

Bakanlık yetkililerinin aktardığına göre, yapılan kontrollerde araçta bulunan su ürünlerinin canlı olduğu tespit edildi. Doğal dengenin korunması amacıyla, ele geçirilen canlı akivadeslerin tamamının kendi doğal yaşam alanlarına geri bırakılmasına karar verildi. Yasa dışı taşıma işlemini gerçekleştiren şahsa ise ilgili su ürünleri mevzuatı kapsamında yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı. İşlem yapılan aracın mülkiyetinin de kamuya geçirildiği açıklandı.

AKİVADES NEDEN YASA DIŞI TİCARETE KONU OLUYOR?

Halk arasında kum midyesi olarak da bilinen akivades, özellikle Avrupa ülkelerinde yüksek talep gören ve ciddi ekonomik değere sahip bir su ürünü olarak dikkat çekiyor. Yüksek ihracat getirisi ve denizlerdeki popülasyonu korumak için uygulanan sıkı avlanma kotaları, bu tür ürünleri zaman zaman yasa dışı ticaretin hedefi haline getiriyor. Sınır kapılarında su ürünleri kontrol görevlilerince sürdürülen düzenli denetimler, hem deniz ekosisteminin korunmasını hem de kayıt dışı ekonominin engellenmesini sağlıyor.