Shazel Kahve, Fairous Makarna ve Çıtır Falafel gibi gıda markalarını bünyesinde bulunduran İskenderun merkezli Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi, mali darbogazı aşmak amacıyla konkordato talebinde bulundu. İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, "Kahvenin Piri" sloganıyla tanınan şirketin sahibi İbrahim Fuat Özçörekçi tarafından yapılan hukuki başvuru mahkeme heyetince kabul edildi. Alınan kararla birlikte şirket, finansal yapılandırma sürecine resmen girmiş oldu.

BÜNYESİNDE HANGİ MARKALAR BULUNUYOR?

Gıda sektöründe geniş bir yelpazede üretim yapan şirket, pazarın bilinen çeşitli hazır gıda markalarına sahip. Neon Sanayi ve Gıda A.Ş.'nin çatısı altında Shazel Kahve'nin yanı sıra Fairous Makarna, Fairous Humus, Macaroni & Cheese ve Çıtır Falafel gibi markalar üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET NE ANLAMA GELİYOR?

Ticaret hukuku uygulamalarına göre, konkordato süreçlerinde mahkemeler tarafından verilen geçici mühlet kararı, şirketleri olası haciz ve icra takiplerine karşı geçici olarak koruma altına alıyor. Bu üç aylık yasal dönemde firmalar, ticari faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yapılandırmak için mahkeme gözetiminde mali tablolarını düzenleme ve alacaklılarla uzlaşma zemini arama fırsatı buluyor.