Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kreşleri ve gündüz bakımevleri yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, kamuda hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarının açılışından denetimine kadar tüm süreçleri yeniden şekillendiriyor. Kararlara ve güvenlik standartlarına uymayan kurumlar için doğrudan kapatma yaptırımı uygulanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu yönetmelik, çocukların güvenliğini ve hizmet kalitesini merkeze alıyor. İl müdürlükleri aracılığıyla düzenli bir izleme sistemi kurulurken, kuruluşların ve personelin verileri merkezi bilişim sistemi üzerinden anlık olarak takip edilecek. Bu sayede denetim süreçlerinin çok daha hızlı ve şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.

DENETİMLER NASIL YAPILACAK VE KİM YETKİLİ OLACAK?

Yeni yapılandırmaya göre, kamu kreşleri valilik onayıyla il müdürlükleri tarafından yılda en az bir defa zorunlu denetime tabi tutulacak. Eğitim programlarının uygulanması ve incelenmesi kısmında ise Milli Eğitim Bakanlığı yetkili kılınacak. Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen kurumlara, sorunları gidermeleri için en fazla bir ay süre tanınacak.

Verilen bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediği yerinde tekrar kontrol edilecek. Tespit edilen aksaklıkların devam etmesi halinde kapatma dahil çeşitli idari yaptırımlar devreye girecek.

HANGİ İHLALLER KAPATMA VE YAPTIRIM SEBEBİ SAYILACAK?

Denetimlerde öncelikli kriterler çocukların can güvenliği, sağlığı ve kurumun fiziki şartları olacak. Kapasite aşımı yapılması veya izin belgesinde bulunmayan yaş gruplarından çocuk kabul edilmesi ağır ihlal sayılacak. Merdiven, radyatör, kapı, pencere ve kaygan zemin gibi kazalara sebebiyet verebilecek alanlarda önlem alınmaması ile yangın yönetmeliğine aykırı hareket edilmesi doğrudan yaptırım gerektirecek.

Ayrıca personel rejiminde ve mali konularda da sıkı kurallar uygulanacak. Çalışma izni olmayan veya zorunlu sayının altında personel istihdam eden kurumlar takibe alınacak. Sağlık ve hijyen tarafında ise son kullanma tarihi geçmiş gıda bulundurulması ve çocuklara gıda rasyonuna uygun olmayan yemek sunulması yasak kapsamında değerlendirilecek. Belirlenen ücret tarifesinin üzerinde para talep edilmesi de idari işlem nedeni olacak.

YENİ DÜZENLEME VELİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kapsamlı yönetmelik, kamu kreşlerinden hizmet alan aileler için önemli bir standart güvencesi oluşturuyor. Veliler artık çocuklarının bulunduğu ortamın fiziki güvenliğinden, sunulan gıdanın kalitesine ve personelin yeterliliğine kadar her detayın merkezi sistemle denetlendiğini bilecek. Standartları karşılamayan kurumların sistemde barınması engellenerek, ülke genelindeki kamu kreşlerinde ortak bir güvenlik ve kalite seviyesi yakalanmış olacak.