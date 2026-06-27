Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hoyran bölgesinde kayısı hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl zirai don felaketi nedeniyle tek bir ürün bile alamayan üreticiler, bu sezon ağaçlardaki yüksek verimle rahat bir nefes aldı. Toplanan ilk ürünler için tüccar alım fiyatı kilogram başına 40 TL olarak belirlendi.

Piyasa standartlarında erkenci olarak bilinen ve kalitesiyle öne çıkan Alyanak cinsi kayısıların toplanmasına hız verildi. Bölgede alım yapan tüccar Metin Büyükkutlu'nun aktardığına göre, bazı köylerdeki yağışlar verimi kısmen etkilese de Taşevi ve Kaşıkara bölgelerindeki kalite beklentileri karşılıyor. Büyükkutlu, temmuz ayının ortasına kadar hasat ve alım süreçlerinin kesintisiz süreceğini bildirdi.

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Şu anda ağırlıklı olarak sofralık tüketime uygun Alyanak, Rubista ve Filopria cinsleri toplanıyor. Üreticiden alınan bu üç çeşit, Türkiye genelindeki sebze ve meyve hallerine sevk edilerek tüketiciye ulaştırılıyor. Sadece üç köyden elde edilecek toplam rekoltenin bu sezon 20 bin tonu bulması öngörülüyor.

ZİRAİ DON RİSKİ VE BÖLGESEL PAZAR DENGESİ NASIL ETKİLENİYOR?

Meyve üretiminde iklim koşullarına bağlı yaşanan dalgalanmalar, pazar fiyatlarını doğrudan şekillendiriyor. Geçen yılki sıfır rekoltenin ardından bu yıl sağlanan 20 bin tonluk arz, pazar dengesi için büyük önem taşıyor. Yalvaç ilçesi elde ettiği bu üretim hacmiyle; Malatya, Mut, Korkuteli, İzmir ve Manisa gibi Türkiye'nin en büyük kayısı merkezlerinin ardından sektördeki stratejik konumunu güçlendiriyor.