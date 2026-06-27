Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Japonya merkezli teknoloji firması WOTA, evsel atık suları arıtarak şebeke bağımlılığını ortadan kaldıran yeni bir sistemi 2026 yılı itibarıyla saha testlerine tabi tutuyor. Geliştirilen teknoloji, kırsal bölgelerdeki altyapı maliyetlerini düşürmeyi ve su krizine alternatif bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Çamaşır makinesi boyutlarındaki WOTA BOX isimli cihaz, lavabo ve çamaşır makinelerinden çıkan atık suyu kendi haznesinde topluyor. İleri filtreleme ve kimyasal dezenfeksiyon süreçlerinden geçirilen su, yüzde 97 oranında arıtılarak yeniden ev içi kullanıma uygun hale getiriliyor. Arıtma işleminin ardından elde edilen suyun kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarını ve Japonya'nın içme suyu kriterlerini karşıladığı belirtildi.

MERKEZİYETSİZ SU ALTYAPISI NASIL ÇALIŞIYOR?

Merkeziyetsiz sistemler, kilometrelerce uzunluğundaki geleneksel boru hatlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak her konutu kendi suyunu üreten bağımsız bir birime dönüştürüyor. Bu yaklaşım, özellikle nüfusun azaldığı kırsal alanlarda yerel yönetimlerin altyapı, bakım ve onarım bütçelerinde devasa oranlarda tasarruf sağlamasına olanak tanıyor.

AFET DURUMLARINDA KESİNTİSİZ ERİŞİM

Japon hükümetinin ulusal strateji kapsamına aldığı teknoloji, deprem gibi doğal afetlerde şebekelerin hasar görmesi ihtimaline karşı da önemli bir güvenlik önlemi işlevi görüyor. Altyapının çökmesi durumunda dahi konutların dışarıdan su desteğine ihtiyaç duymaması hedefleniyor.

Şu anda Akita ve Ishikawa bölgelerinde saha denemeleri süren otonom su üretim modelinin, ilerleyen süreçte metropollerdeki su tüketim ve dağıtım alışkanlıklarını da şekillendirmesi öngörülüyor. Devlet destekli projenin, geleneksel boru hatlarının yerini alacak çevreci bir alternatif olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.