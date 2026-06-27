Antalya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde her hafta çarşamba günleri kurulan semt pazarı, ilginç bir açık hava mağazasına ev sahipliği yapıyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nin dış cephesini çevreleyen yaklaşık 400 metrelik duvar, ikinci el kıyafet satıcılarının sergi alanına dönüştü. Askılara asılarak sergilenen mont, ceket, pantolon ve tişört gibi çeşitli ürünler bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, tezgahlardaki tüm giyim eşyaları 50 TL gibi tek bir fiyat üzerinden alıcıya ulaşıyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle vatandaşlar, mağaza fiyatlarına kıyasla oldukça uygun olan bu alternatif pazara yoğun ilgi gösteriyor. Sabah saatlerinde başlayan hareketlilik, gün boyu hastane çevresinde devam ediyor.

İKİNCİ EL GİYİME TALEP NEDEN ARTIYOR?

Ekonomik dalgalanmalar ve tekstil ürünlerindeki fiyat artışları, tüketici alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. Özellikle çocuk kıyafetleri ve günlük giyim gibi hızla tüketilen ürünlerde, ikinci el pazarları dar gelirli aileler için önemli bir alternatif haline geldi. Tek fiyat uygulamasının getirdiği kolaylık, vatandaşların bütçelerini sarsmadan temel giyim ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor.

Satıcılar, sabahın erken saatlerinde kurdukları sergilerdeki ürünlerin büyük bir kısmını öğle saatlerine kadar tükettiklerini belirtiyor. Her hafta yenilenen stoklarla hastane duvarını renklendiren bu alan, hem esnafa düzenli bir gelir kapısı aralıyor hem de bölge halkına ekonomik bir alışveriş ortamı sunuyor. Yaklaşık 400 metre boyunca uzanan bu pazar yeri, kent sakinleri tarafından Antalya'nın en uzun kaldırım mağazası olarak nitelendiriliyor.