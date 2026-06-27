İstanbul Fatih'te tatil yaptıkları otelde uygulanan yasaklı böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin davası sonuçlandı. Adli makamların aktardığına göre, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilaçlama şirketi yetkilileri ve otel sahibi hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'dan Türkiye'ye 9 Kasım 2025 tarihinde gelen Servet Böcek ve 27 yaşındaki eşi Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, konakladıkları Harbour Suites Old City isimli otelde fenalaşmıştı. İlk etapta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 Kasım 2025 gecesi hastaneye başvuran aile, serum tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra otele dönmüş, tekrar rahatsızlanarak kaldırıldıkları hastanede 13 Kasım 2025'te peş peşe yaşamını yitirmişti. Adli Tıp 1'inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre, ölümlerin gıda kaynaklı olmadığı, otelde kullanılan kimyasallara bağlı zehirlenmeden kaynaklandığı kesinleşti.

LİSANSSIZ ŞİRKET VE YASAKLI MADDE KULLANIMI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, işlemi gerçekleştiren DSS isimli şirketin ilaçlama lisansı bulunmuyordu. Ayrıca uygulamayı yapan personel Doğan Caferoğlu'nun sertifikasız olduğu ve işlem sırasında kapalı alanlarda kullanımı kesinlikle yasak olan 'Alüminyum Fosfit' adlı kimyasalın tercih edildiği saptandı. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, DSS firması sahipleri Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya iyi hal indirimi uygulamadan 18'er yıl hapis cezası verdi. Otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay, işlemi yapan Doğan Caferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı. Otel çalışanları Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtı ve Rustemsha Batyrov ise davadan beraat etti.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDEN KAPALI ALANLARDA ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURUYOR?

Uzmanlara göre, tarım sektöründe tahıl depoları gibi alanlarda kullanılan ancak kapalı yaşam alanlarında kesinlikle yasak olan Alüminyum Fosfit, havadaki nemle birleştiğinde son derece zehirli fosfin gazı ortaya çıkarıyor. Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için, konaklama tesislerinde ve evlerde yapılacak haşere mücadelesinin mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı 'Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi'ne sahip profesyonel ekiplerce gerçekleştirilmesi hayati önem taşıyor.

AYNI ŞİRKETE İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Duruşma sırasında söz alan hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik ve babası Mustafa Çelik ile Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Aile yakınları, adaletin tecelli etmesini beklediklerini belirterek kaybettikleri evlatları ve torunları için duydukları derin üzüntüyü mahkeme heyetiyle paylaştı.

Öte yandan, DSS İlaç firması yetkilileri hakkında farklı bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı. Şişli'de 18 Nisan 2025 tarihinde Kutla Apartmanı'nda yapılan usulsüz ilaçlama sonucunda 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüne, anne Gamze Özlem Yazıcı ve baba Şahin Yazıcı'nın ise yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla firma sahipleri Zeki Kışı, Serkan Kışı ve çalışan Serhat Tuncer hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle ikinci bir iddianame düzenlendiği bildirildi.