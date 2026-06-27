Türkiye genelinde milyonlarca aboneyi ilgilendiren yeni bir dijital altyapı projesi hayata geçiriliyor. Sözcü'nün aktardığı habere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinasyonunda yürütülen projeyle elektrik, su ve doğal gaz sayaçları ortak bir ağa entegre edilecek.

"Millî Akıllı Sayaç Sistemi" (MASS) adı verilen bu dijital ekosistem sayesinde ulusal bir standart oluşturulması amaçlanıyor. Farklı üreticilere ait sayaç ve modemler ortak bir iletişim protokolü üzerinden uyumlu şekilde çalışacak. Böylece dağıtım şirketlerinin belirli teknoloji tedarikçilerine bağımlılığı azalırken, işletim maliyetlerinde de avantaj sağlanacak.

KIRSAL BÖLGELER İÇİN HİBRİT TEKNOLOJİ

Projenin kapsayıcılığını artırmak ve engebeli arazilerde kesintisiz veri akışı sağlamak için hibrit iletişim teknolojileri devreye alınıyor. Elektrik hatları üzerinden veri aktarımı sağlayan PLC (Power Line Communication) teknolojisi ile radyo frekansı tabanlı sistemler birleştiriliyor. Bu AR-GE modeliyle, coğrafi engellerin bulunduğu bölgelerdeki sayaç verileri de merkezi havuza güvenle aktarılabilecek.

YENİ SİSTEM ABONELERE NE SUNACAK?

Altyapı süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, üç farklı sektöre ait tüketim bilgilerini tek bir mobil uygulama üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Kullanıcı arayüzünde yer alacak analitik araçlar sayesinde geçmiş dönem sarfiyatları karşılaştırılarak tasarruf odaklı planlamalar yapılabilecek. Sistemin tam anlamıyla devreye girmesi için gerekli yasal mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması bekleniyor.