2025-2026

Eğitim Öğretim Yılı Öğrencilerimizin Karne Heyecanıyla Sona Erdi.

Alanya'nın eğitim projesine Birleşmiş Milletler'den büyük onur
Alanya'nın eğitim projesine Birleşmiş Milletler'den büyük onur
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Alanya’mız genelinde 249 okulumuzda eğitim gören toplam 65.275 öğrencimiz bugün karne alarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamladı.

Tahir Tuluk Ortaokulu ve Yaşam Tasarım Okulları’nı ziyaret ederek öğrencilerimizin karne sevincine ortak olan Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk; yıl boyunca gösterdikleri gayretten dolayı yavrularımızı ve onlara büyük emek veren kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ederek, eğitim camiamıza iyi tatiller diledi.

Kaynak: Haber Merkezi