Posta gazetesinden Hülya Çaylak'ın aktardığına göre, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı beklentileri ve tırmanan jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu. Yılın başlarında 8 bin lira ile rekor seviyeyi gören gram altın, yüzde 3.3 oranında değer kaybederek 5 bin 941 liraya kadar indi. Gram altın en son Aralık 2025'te bu seviyelerden işlem görmüştü.

Ons altın tarafında da kayıplar derinleşti. Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesine inen ons altın, hafta ortasında yüzde 3'ün üzerinde değer kaybıyla 4 bin dolar barajının altına gerileyerek 3 bin 959 doları test etti. 29 Ocak tarihindeki 5 bin 600 dolarlık zirvesinden bu yana ons altındaki toplam değer kaybı yüzde 29.3 seviyesine ulaştı. Gümüş fiyatları ise haftalık yüzde 10'u aşan kayıpla 55 dolara düştü.

KÜRESEL BANKALAR TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Düşen fiyatlar sonrası uluslararası finans kuruluşları beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. UBS, ons altın hedefini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara çekti. Goldman Sachs ise yıl sonu tahminini 500 dolar düşürerek 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara güncelledi. Ancak JP Morgan, 13 Haziran tarihli raporuna göre 6 bin dolarlık hedefini koruyor. Banka, Çin Merkez Bankası öncülüğündeki stratejik rezerv alımlarının fiyatları destekleyeceğini öngörüyor.

FED FAİZ KARARLARI ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Enflasyona karşı geleneksel bir koruma aracı olan altın, merkez bankalarının faiz artırdığı dönemlerde yatırımcı nezdinde cazibesini yitiriyor. Yatırımcıların faiz getirisi olmayan altından çıkarak yüksek getiri sunan risksiz varlıklara yönelmesi fiyatları baskılıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh’un şahin açıklamalarıyla dolar endeksinin Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviye olan 101.80'e çıkması, altının maliyetini küresel ölçekte artırarak bu düşüş ivmesini hızlandırdı.

UZMANLARDAN YIL SONU BEKLENTİLERİ

AgaOne Stratejisti Gürkan Aydoğan, ABD kişisel tüketim harcamaları verisinin ardından faiz artırımı beklentisinin eylül ayına sarktığını bildirdi. Aydoğan, yılın ikinci yarısında olası bir ABD-İran barışıyla ons fiyatının 5 bin dolar olabileceğini aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ise 17 Haziran'daki yüksek ABD enflasyon verisine dikkat çekerek, ons altının 3 bin 700 ile 4 bin 400 dolar bandında seyredeceğini açıkladı. Kapukaya, gram altının 5 bin 700 liraya kadar inebileceğini ifade ederek düğün yapacaklara ve borcu olanlara kademeli alım tavsiyesinde bulundu.

Fiyat düşüşlerinin kalıcı olmayacağını savunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, dünya merkez bankalarının yıllık altın alımının 4 sene önceki 500 ton seviyesinden 1000 tona çıktığını hatırlattı. Yıldırımtürk, ağustos ayı itibarıyla kademeli yükseliş beklediğini, yıl sonunda ons altının önce 4 bin 500-5 bin dolar aralığına, ardından 6 bin dolara ulaşacağını belirtti. Uzman, gram altının ise önce 8 bin, ardından 10 bin lira seviyelerini test edeceğini öngörüyor.