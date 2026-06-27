Spor kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Dünya Kupası grup aşamasında karşı karşıya gelen İspanya ve Uruguay mücadelesi, İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Alınan bu sonuca göre puanını 7'ye yükselten İspanya gruptan lider çıkarken, 2 puanda kalan Güney Amerika temsilcisi Uruguay turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

Maçın ilk bölümlerinde her iki takım da orta saha mücadelesiyle oyunu kontrol etmeye çalıştı. İspanya hücum hattında Lamine Yamal ile etkili olmaya çabalarken, Uruguay savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeyi hedefledi. Su molasının ardından Varela ve Bentancur ikilisiyle sağ kanattan tehlikeler yaratan Uruguay, 32. dakikada bulduğu net fırsatı gole çeviremedi. Oyun üstünlüğünü kısa süreliğine eline geçiren Uruguay, savunmasında verdiği açık neticesinde kalesinde golü gördü ve ilk yarı İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA MUSLERA OYUNDAN ALINDI

İkinci devreye kaleci değişikliğiyle başlayan Uruguay cephesinde Fernando Muslera'nın yerine Sergio Rochet oyuna dahil oldu. Beraberlik golünü bulmak amacıyla ilk dakikalarda yoğun bir baskı kuran Güney Amerika ekibi, ilerleyen bölümlerde bu yüksek tempoyu koruyamadı. Maçın son yarım saatlik dilimine girilirken risk alan ve savunma güvenliğini ikinci plana atan Uruguay takımı, İspanya kalesinde zaman zaman tehlike yaratsa da geride ciddi boşluklar verdi.

URUGUAY NEDEN SKOR ÜRETEMEDİ?

Oyunu tamamen rakip yarı alana yıkmasına rağmen İspanya'nın katı savunmasını aşmakta zorlanan Uruguay, aradığı golü bir türlü bulamadı. Bu durum, kapanan savunmalara karşı üretkenlikte yaşanan taktiksel zorlukların sahadaki bir yansıması olarak değerlendirildi. Sonuç olarak sahadan 1-0 mağlup ayrılan Uruguay grupta 2 puanda kalarak elenirken, İspanya yoluna grup lideri unvanıyla devam etme hakkı kazandı.