Malezya hükümeti, çalışma kültürünü yenilemek ve verimliliği artırmak amacıyla kamu personeli için yeni bir dönemi başlatıyor. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni düzenleme kapsamında, memurların haftanın belirli günlerinde uzaktan çalışmasına olanak tanınacak.

Yerel Malay Mail gazetesinin Kamu Hizmeti Departmanı (PSD) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, yeni sistem 1 Ağustos itibarıyla devreye girecek. 'Hibrit Çalışma Günü' adı verilen esnek mesai uygulamasıyla kamu çalışanları haftanın üç günü ofiste görev yaparken, kalan iki gün evden veya önceden onaylanmış farklı bir lokasyondan çalışabilecek.

HİBRİT MODEL İLE KAMUDA REFORM HEDEFLENİYOR

Söz konusu adım, ülkenin kapsamlı kamu hizmeti reform gündeminin temel bir parçası olarak değerlendiriliyor. Pandemi sonrasında küresel çapta yaygınlaşan esnek çalışma modellerinin, Malezya bürokrasisinde de kalıcı hale getirilerek iş ve yaşam dengesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Geleneksel mesai anlayışını değiştiren bu tür modernizasyon hamlelerinin, kamu sektörünü yeni nesil çalışanlar için daha cazip ve verimli hale getirmesi bekleniyor.