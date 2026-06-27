Nasdaq tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 7 Temmuz'da piyasa açılışından hemen önce Nasdaq-100 endeksinin resmi bir bileşeni olarak işlem görmeye başlayacak.

Şirketin hisseleri, yakın zamanda 12 Haziran tarihinde borsada "SPCX" koduyla alınıp satılmaya başlanmıştı. Kısa süre içinde gerçekleşen bu endeks değişikliği, şirketin piyasa hacmi açısından önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

NASDAQ-100 ENDEKSİ PİYASALAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Sadece finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren en büyük 100 şirketin performansını ölçen Nasdaq-100 endeksi, küresel piyasalarda belirleyici bir role sahip konumda bulunuyor. Aktarılan verilere göre, söz konusu endeks dünya çapında 800 milyar doların üzerinde yönetilen varlık büyüklüğüne yön veriyor.

Aynı zamanda 200'den fazla yatırım ürünü tarafından doğrudan takip edilen endeks, kurumsal yatırımcıların stratejilerini şekillendiriyor. SpaceX'in bu prestijli listeye dahil olması, küresel fonların teknoloji devine yönelik yatırım iştahını artıracak yapısal bir gelişme olarak değerlendiriliyor.