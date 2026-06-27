TBMM'de gerçekleştirilen komisyon toplantılarında, dijitalleşmenin getirdiği riskler ve toplumsal şiddet eğilimleri masaya yatırıldı. Meclis tutanaklarına yansıyan değerlendirmelere göre, özellikle ileri yaş grubundaki vatandaşların siber tehditlerden korunması amacıyla "yapay zeka ehliyeti" uygulamasına geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Türk Eğitim Derneği düşünce kuruluşu TEDMEM

Direktörü Dr. Sabiha Sunar, 60 ve 65 yaş üzeri bireylerin dijital risklere karşı daha savunmasız olduğunu aktardı. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla e-Devlet ve bankacılık işlemlerinde zorluk çekildiğini belirten Sunar, artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için yapay zeka ehliyetinin herkes için düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

YASAKLAR YERİNE BİLİNÇLENDİRME ŞART

Toplantıda gençlerin teknoloji kullanımı da ele alındı. Türk PDR Derneği Genel Başkanvekili Prof. Dr. Erdal Hamarta'nın açıklamalarına göre, OECD ülkelerinde 16 yaş altı çocuklara yönelik uygulanan sosyal medya yasakları beklenen başarıyı sağlamadı. Dijitalleşmeden kaçmanın mümkün olmadığını savunan Hamarta, ebeveynlerin dijital okuryazarlık kazanmasının ve çocuklara siber zorbalık ile mahremiyet eğitimleri verilmesinin daha sağlıklı sonuçlar doğurduğunu bildirdi.

İNTERNETTE SİLAH ARAMALARI NEDEN ARTIYOR?

Komisyonda dikkat çeken bir diğer veri ise bireysel silahlanma eğilimleriyle ilgili oldu.

TEPAV

Kalkınma Direktörü Hüseyin Ekrem Cunedioğlu, 2012 yılından itibaren Türkiye genelinde 'poligon' ve 'silah ruhsatı nasıl alınır' şeklindeki internet aramalarının hızla yükseldiğini duyurdu. Cunedioğlu, 2004'ten bu yana artış gösteren bu eğilimin ciddi yasal düzenlemeler gerektirdiğine işaret etti.

OKULLARDA ŞİDDETİ ÖNLEYEN MODELLER

Şiddet olaylarının eğitim kurumlarındaki yansımaları üzerine konuşan TEDMEM

Koordinatörü Nilgün Demirci Celep, uluslararası başarılı örnekleri paylaştı. Finlandiya'daki okullarda psikolog ve sosyologlardan oluşan bütüncül refah ekiplerinin erken müdahale ile şiddeti düşürdüğünü aktaran Celep, Norveç'te 40 yıldır uygulanan 'Olweus Zorbalık Önleme Modeli'nin de olumlu sonuçlar verdiğini tutanaklara geçirdi.