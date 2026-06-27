Geçtiğimiz hafta 2,4 milyon adayın katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretime Kabul Sınavı'nın (YKS) ardından, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) uygulaması yargıya taşındı. Şanlıurfa'da yaşayan ve sınava üçüncü kez giren Abdullah Güner, özel okullardaki not şişirme iddialarını gerekçe göstererek OBP etkisinin dondurulması talebiyle dava açtı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Suruç 11 Nisan İmam Hatip Lisesi mezunu Güner, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle daha önce CİMER, TBMM

Milli Eğitim Komisyonu, ÖSYM ve MEB'e başvurularda bulundu. İlgili kurumlardan olumsuz yanıt alan aday, konuyu Şanlıurfa İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, dosyayı 'Acil' koduyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne sevk etti.

KURUMLARDAN GELEN YANITLAR

Güner'in dava dilekçesinde, devlet okullarında notlandırmanın şeffaf yapıldığı ancak özel okulların ticari kaygılarla öğrencilere yüksek not vererek haksız rekabet yarattığı öne sürüldü. Başvurulara yanıt veren TBMM kanun değişikliği gerektiğini belirtirken, MEB usulsüzlük iddialarının somut belgelerle ilçe müdürlüklerine bildirilmesini istedi. ÖSYM ve YÖK ise mevcut kanunlar çerçevesinde işlem yaptıklarını ve yetkilerinin sınırlı olduğunu vurguladı.

OBP SİSTEMİ YKS'Yİ NASIL ETKİLİYOR?

Ortaöğretim Başarı Puanı, lise diploma notunun belirli katsayılarla çarpılması sonucunda elde ediliyor ve YKS yerleştirme puanına en fazla 60 puanlık bir katkı sağlıyor. Sınavda birbirine çok yakın ham puanlar alan adaylar arasında, OBP farkı on binlerce kişilik sıralama değişikliklerine yol açabiliyor. Bu durum, diploma notu değerlendirmelerindeki standart eksikliği iddialarını sistemin en çok tartışılan başlıklarından biri haline getiriyor.

KARAR ÇIKMAZSA AYM'YE TAŞINACAK

İnşaatlarda çalışarak üniversite sınavına hazırlandığını belirten Güner, devlet okullarında eğitim gören milyonlarca adayın emeğinin korunması gerektiğini ifade etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nden olumsuz bir karar çıkması halinde sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağı bildirildi.