Kamboçya’nın Battambang bölgesindeki kireçtaşı mağaralarında yürütülen saha çalışmaları, yalnızca yeni türleri değil, izole ekosistemlerde evrimin nasıl şekillendiğini de yeniden gündeme taşıdı. Bilim insanları, bu alanların madencilik baskısı altında olduğunu söylüyor.

Dünyada keşfedilecek çok az yer kaldığı düşünülüyor ama Kamboçya’nın kuzeybatısındaki Battambang eyaleti bu fikri biraz sarsıyor. Kireçtaşı tepeleri ve mağaraları kapsayan son saha araştırmaları, bilim dünyasının daha önce kayda geçirmediği canlıları ortaya çıkardı. Bunların arasında “uçan yılan” olarak anılan türler, yeni geko türleri ve çok küçük mağara canlıları da var.

KİREÇTAŞI MAĞARALARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Araştırmacılara göre bölgedeki karstik yapı, sıradan bir kaya oluşumundan ibaret değil. Her bir tepe ve mağara sistemi, dış dünyadan büyük ölçüde kopmuş ayrı bir yaşam alanı gibi çalışıyor. Bu da canlıların zaman içinde kendi başına, farklı bir çizgide evrilmesine yol açıyor.

Yani yan yana duran iki kireçtaşı tepesinde bile birbirine benzeyen ama genetik olarak farklılaşmış türlerle karşılaşılabiliyor. Bilim insanlarının dikkat çektiği asıl nokta da burada başlıyor: Evrim, izole alanlarda çok daha görünür ve takip edilebilir izler bırakıyor.

Bir bakıma şu oluyor; tepe ayrıysa, hikâye de ayrı ilerliyor.

60’TAN FAZLA MAĞARA TARAMASI YAPILDI

Fauna & Flora ile Kamboçya Çevre Bakanlığı iş birliğinde yürütülen araştırmalarda, Battambang’daki onlarca mağara ve karstik tepe incelendi. Saha ekipleri, geceleri yapılan taramalarda hem mağara içlerini hem de kaya yüzeylerini detaylı biçimde kontrol etti.

Bu çalışmalarda bilim için yeni olduğu belirtilen geko türleri, mikro salyangozlar ve kırkayaklar tespit edildi. Ayrıca resmi tanımlama süreci devam eden başka türlerin de bulunduğu açıklandı. Habere en çok dikkat çeken başlık ise “uçan yılan” oldu. Bu canlılar teknik olarak kanatlı değil; ağaçlar arasında gövdelerini yassılaştırıp süzülerek hareket ediyor.

“UÇAN YILAN” NEDEN ÖNEMLİ?

Uçan yılan keşfi, tek başına sansasyonel bir ayrıntı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü bu tür canlılar, habitat baskısı altındaki özel ekosistemlerde nasıl uyum sağlandığını göstermesi açısından önemli kabul ediliyor. Bilim insanları, aynı bölgedeki türlerin farklı mağara ve tepelerde birbirinden bağımsız evrimsel yollar izlediğini vurguluyor.

Bu da şu anlama geliyor: Bir tepe yok olursa, sadece kaya kaybolmuyor; o tepeye özgü bütün bir evrimsel geçmiş de silinebiliyor.

ASIL TEHLİKE: ÇİMENTO VE MADENCİLİK BASKISI

Araştırmanın belki de en çarpıcı tarafı, keşfin kendisinden çok bu alanların kırılganlığı. Kireçtaşına yönelik küresel talep arttıkça, karstik bölgeler çimento üretimi ve taş ocağı faaliyetleri nedeniyle daha fazla baskı görüyor. Uzmanlar, henüz adı bile konmamış türlerin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Özellikle Güneydoğu Asya’daki karst alanları, biyolojik çeşitlilik açısından çok değerli görülüyor. Ancak koruma kalkanı zayıf kalırsa, mağaralarda yaşayan bu canlıların bir kısmı bilimsel kayda tam geçmeden ortadan kalkabilir.

Bu haber Türkiye’den bakınca uzak görünebilir. Ama mesele aslında tanıdık: bir alan ekonomik değer taşıdığı için hızla kullanıma açılıyor, bilim ise orada neyin kaybolduğunu çoğu zaman sonradan fark ediyor.

BİYOLOJİ KİTAPLARINI ETKİLEYEBİLİR

Araştırmacılar, Battambang’daki mağara ve karst tepelerinin henüz tamamen incelenmediğini söylüyor. Yani bulunan türler, büyük tablonun sadece bir kısmı olabilir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni çalışmalar, hem bölgedeki tür çeşitliliğini hem de izole habitatlarda evrim mekanizmasının nasıl çalıştığını daha net ortaya koyabilir.

Şimdilik ortaya çıkan tablo açık: Kamboçya’daki bu gizli mağara sistemleri, yalnızca yeni türler değil, yaşamın zor koşullarda nasıl yön değiştirdiğini anlatan doğal bir laboratuvar sunuyor.