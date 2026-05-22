Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, artan yolcu talebine yanıt vermek isteyen Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, uçuş ağlarında kapasite artışına gidiyor. İki havayolu şirketi, mayıs ayının son haftasını kapsayan dönemde toplam 545 ilave sefer düzenleyecek.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcuların sevdiklerine güvenle ulaşabilmesi hedefiyle 22-31

Mayıs tarihleri arasında 365 yeni uçuş planlandı. Üstün, bayram dönemi boyunca seyahat taleplerini eksiksiz karşılamayı amaçladıklarını bildirdi.

AJET'TEN 180 İLAVE UÇUŞ

Ek sefer planlamasına dahil olan bir diğer havayolu şirketi ise AJet oldu. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya'nın aktardığı bilgilere göre, kurum 21-31

Mayıs tarihleri arasında toplam 180 ekstra uçuş gerçekleştirecek. Bu seferlerin 134'ü iç hat, 46'sı ise dış hat rotalarında icra edilecek.

YOLCULAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Havayolu şirketlerinin kapasite artırımı, tatil döneminde yaşanabilecek bilet bulma sorunlarını büyük ölçüde hafifletiyor. Sektör temsilcileri, toplam 545 ek seferin özellikle iç hatlardaki enflasyonu ve yoğunluğu dengeleyeceğini belirtirken, tatilcilerin mağduriyet yaşamaması adına rezervasyon işlemlerini son günlere bırakmamaları gerektiğini hatırlatıyor.