Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yedi farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gözaltına alınan şüphelilere siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlamaları yöneltiliyor.

OPERASYON HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Kurultay sürecindeki iddiaların aydınlatılması amacıyla başlatılan adli süreç, geniş bir coğrafyaya yayıldı. Soruşturma kapsamında operasyonların merkezinde İstanbul yer alırken; Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Soruşturmanın, siyasi iddiaların hukuki ve mali boyutlarını detaylı bir şekilde incelemek üzere derinleştirildiği aktarıldı.