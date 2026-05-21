İkinci el araç piyasasında fiyatlar kadar araçların mekanik geçmişi de alım satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Motor, şanzıman, elektrik ve soğutma sistemlerinde kronik arızaları bulunan otomobiller, piyasa değerinin altında satılsa dahi alıcı bulmakta zorlanıyor.

Ototayfaresmi platformunun aktardığı bilgilere göre, özellikle tamir maliyetlerinin artması, hem son kullanıcıları hem de galericileri bu tür araçlardan uzaklaştırıyor. Galericiler, sonradan ortaya çıkacak yüksek masraflar ve müşteri memnuniyetsizliği riski nedeniyle kronik sorunlu modelleri satın almayı reddediyor.

OTOMATİK ŞANZIMAN PROBLEMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Paylaşılan verilerde, özellikle Ford markasının PowerShift şanzımanlı bazı modelleri öne çıkıyor. Bu şanzıman tipine sahip araçlarda sıklıkla karşılaşılan vuruntu şikayeti, kronik bir problem olarak değerlendiriliyor ve alım satım sürecini zorlaştırıyor.

KRONİK ARIZALI ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Otomotiv sektörü uzmanları, ikinci el araç alırken yalnızca uygun fiyata odaklanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle çift kavramalı otomatik şanzıman onarımlarının güncel parça fiyatlarıyla yüksek seviyelere ulaşması, ucuz alınan bir aracın toplam maliyetini piyasa değerinin üzerine çıkarabiliyor. Bu tür riskli modellerden kaçınmak için detaylı ekspertiz raporları ve aracın yetkili servis geçmişinin incelenmesi büyük önem taşıyor.